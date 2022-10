Homem ferido após colisão entre duas viaturas em Sever do Vouga

GNR investiga causas do acidente.

Um homem, de 64 anos, ficou ferido, esta manhã de sexta-feira, na sequência de suma colisão entre duas viaturas, em Sever do Vouga.O alerta foi dado, cerca das 09h00, para os bombeiros de Sever do Vouga, para um acidente rodoviário, em Rocas do Vouga.A GNR foi mobilizada para o local e investiga as causas do acidente.