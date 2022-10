Assalto a loja com recurso a arma de fogo em Felgueiras

Mulher foi trancada na casa de banho.

A loja Different Concep Store, na Avenida Dr. Leonardo Coimbra, em Felgueiras, foi assaltada, por dois indivíduos munidos com uma arma de fogo, na madrugada desta sexta-feira.Uma vítima foi trancada na casa de banho do estabelecimento.O alerta foi dado às 0h06. Ao que o Correio da Manhã apurou, os ladrões tinham pele morena e sotaque espanhol.No decorrer do assalto, os individuos fecharam a proprietária na casa de banho.A GNR foi chamada ao local, mas por se tratar de um crime com arma de fogo, a Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.