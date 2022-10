Detido agressor de polícia municipal espancado à porta de discoteca em Lisboa

Vítima, de 29 anos, está em situação muito crítica.

A PSP deteve esta quinta-feira um homem, de 32 anos, suspeito das brutais agressões que a 14 de outubro deixaram um Polícia Municipal de Loures em coma. O homem, cliente da discoteca de Lisboa à porta da qual tudo se passou, é presente na tarde desta sexta-feira a tribunal, em Lisboa.

A detenção foi da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, que investigava.

Apesar de ainda estar em coma, com prognóstico reservado, o estado do agente da Polícia Municipal de Loures de 29 anos espancado brutalmente perto da discoteca Lust in Rio, em Lisboa, regista melhorias. Já recuperou sinais vitais no cérebro, o que está a animar familiares e colegas.



Na origem das agressões está um alegado mal-entendido devido ao pagamento de contas, junto a uma discoteca da Avenida 24 de Julho, em Lisboa. A agressão ocorreu próximo do local onde o agente da PSP Fábio Guerra foi espancado - ficando em coma -, cujos ferimentos acabaram por lhe provocar a morte.



O arguido foi presente a juiz de instrução criminal , esta sexta-feira, para primeiro interrogatório judicial, tendo o Juiz Carlos Alexandre aplicado a prisão preventiva.