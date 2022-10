José Guilherme Aguiar é o condutor do carro que vitimou uma criança em Gaia

Antigo ‘vice’ do FC Porto e diretor-executivo da Liga ficou destroçado. Saiu do local numa viatura dos bombeiros.

Uma criança, de cinco anos, morreu esta sexta-feira em Vila Nova de Gaia vítima de atropelamento. O veículo era conduzido por José Guilherme Aguiar, vereador do Desporto na câmara de Gaia.O acidente ocorreu pelas 18h20, perto da Escola Básica Doutor Costa Matos. As causas estão por apurar. A criança encontrava-se próxima da casa da avó, que mora perto do local.José Guilherme Aguiar, advogado, antigo ‘vice’ do FC Porto e diretor-executivo da Liga, ficou destroçado. Saiu do local numa viatura dos bombeiros, pelo que tudo aponta que tenha sido conduzido ao hospital, onde terá recebido apoio psicológico.