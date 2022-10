Justiça dos EUA liberta homem preso há 38 anos por crime que não cometeu

A Justiça norte-americana libertou um homem que passou mais de 38 anos atrás das grades por um homicídio em 1983 após o teste de ADN apontar para outro autor do crime.

Maurice Hastings, agora com 69 anos, tinha sido condenado a prisão perpétua, uma sentença revogada a 20 de outubro, a pedido dos procuradores e dos advogados do Projeto de Inocência de Los Angeles na Universidade do Estado da Califórnia.

"Rezei durante muitos anos para que este dia chegasse", disse Hastings numa conferência de imprensa esta sexta-feira. "Não estou a apontar dedos; não está aqui de pé um homem amargo, quero apenas desfrutar da minha vida enquanto a tenho", acrescentou.

