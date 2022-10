Câmara de Gaia lamenta acidente mortal com criança e suspende atividades do fim de semana

Autarquia revela que vereador ficou "em estado de choque e teve de ser assistido".

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia lamentou este sábado o acidente, ocorrido ao final da tarde de sexta-feira, que envolveu o seu vereador José Guilherme Aguiar e que provocou a morte de uma criança, de 5 anos.

"A câmara, embora não tenha qualquer responsabilidade no sucedido, lamenta a morte da criança e o envolvimento do seu vereador", disse à Lusa fonte da autarquia.

Na sequência do acidente, foram canceladas todas as atividades programadas pela Câmara Municipal de Gaia para este fim de semana.

De acordo com fonte da Câmara de Gaia, o vereador ficou "em estado de choque e teve de ser assistido" pela equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo o seu carro sido levado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) para perícia.

O acidente ocorreu cerca das 18h30 de sexta-feira, no entroncamento da Travessa José Fontana com a Rua D. Henrique de Cernache, perto da Escola Dr. Costa Matos, em Vila nova de Gaia, numa zona de muito trânsito.

Quando as equipas de socorro chegaram ao local a criança estava em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local.

A criança tinha 5 anos, ao contrário do que foi inicialmente indicado à Lusa por fontes contactadas na sexta-feira, que apontavam para 11 anos de idade.

O corpo do menor foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal, para autópsia.

Segundo as fontes contactadas pela Lusa, a criança, que sofria de autismo, terá fugido da casa da sua avó, que, ao aperceber-se do desaparecimento do neto correu para a rua, mas já não conseguiu impedir a tragédia.

Em declarações à Lusa, o oficial de dia do Comando Metropolitano do Porto da PSP disse que foram ouvidos o condutor do veículo e as testemunhas do acidente, estando a investigação ainda a decorrer.

No local estiveram, além profissionais do INEM, uma equipa de psicólogos, os Sapadores de Gaia, os Bombeiros de Coimbrões e a PSP.