Rússia anuncia suspensão de acordo para exportação de cereais da Ucrânia

Após ataques a navios russos no Mar negro, na Crimeia.

A Rússia revelou este sábado que vai suspender a participação do acordo que retomou as exportações de cereais da Ucrânia, após ataques a navios russos no mar negro, na Crimeia.De acordo com o ministério da Defesa russa, a decisão foi tomada como retaliação aos alegados ataques ucranianos com drones, no mesmo dia em que o secretário geral da ONU apelou à Rússia e à Ucrânia que renovassem o acordo."À luz do ato terrorista levado a cabo pelo regime de Kiev com a participação de peritos britânicos contra navios da frota no Mar negro e navios civis envolvidos na segurança dos corredores de cereais, a Rússia suspende a sua participação na implementação do acordo sobre a exportação de produtos agrícolas a partir de portos ucranianos", adiantou o ministério da Defesa russo na plataforma Telegram.