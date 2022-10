Mais de 156 milhões vão às urnas para eleger o próximo presidente do Brasil

Segunda volta das presidenciais brasileiras acontece este domingo.

Mais de 156 milhões de brasileiros vão este domingo às urnas para a segunda volta das presidenciais brasileiras que põe frente a frente Lula da Silva e Jair Bolsonaro, numa votação que ninguém admite perder.

Lula da Silva é o favorito segundo os principais institutos de sondagens, com cerca de sete pontos percentuais à frente do atual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Na primeira volta das eleições realizadas a dois de outubro, Lula também era o favorito e venceu mesmo com 48,4%. Contudo, as sondagens não descortinaram a força de Jair Bolsonaro que acabou com 43,2%.