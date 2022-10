Reguardos educativos para animais utilizados em utentes do Hospital de Faro

Denúncia foi feita por familiares à bastonária da Ordem dos Enfermeiros.

Familiares de utentes do Hospital de Faro fizeram uma denúncia à bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, sobre a utilização de resguardos próprios para animais, como tapetes educativos, em doentes internados na unidade hospitalar.Segundo o Jornal de Notícias, o administrador do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve Paulo Neves alegou não ter conhecimento da situação, mas que vai averiguar a situação e assegurou que "não é essa a política de compras", que são feitas "por concurso e apenas para material de uso hospitalar".A bastonária da Ordem dos Enfermeiros anunciou ao JN que vai, esta segunda-feira, remeter o caso ao ministério da Saúde, considerando "indigno utilizar resguardos educativos para animais nos doentes"."Sabemos que são testados para animais, mas não sabemos se o são para pessoas e que implicações isso poderá ter", acrescentou.