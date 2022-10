Livro revela quatro situações que deixaram Ronaldo "chocado" no regresso ao United

Cristiano Ronaldo considerou o seu regresso ao Manchester United - em agosto de 2021 - um "desastre" e, segundo revela um livro escrito por dois jornalistas do 'Wall Street Journal', citado pelo 'The Sun', o craque português ficou impressionado - pela negativa - com quatro situações em particular no regresso a Carrington, entre as quais o facto de o clube não ter evoluído desde a sua saída para o Real Madrid em 2009.

Ronaldo terá ficado "chocado" também com a "falta de investimento no centro de treinos de Carrington" e "com o facto de o clube não ter evoluído desde a sua primeira saída para o Real Madrid em 2009".

De resto, o capitão da equipa das quinas terá ficado reticente por tão poucos jogadores no plantel mostrarem o nível de empenho adequado para manter os índices físicos elevados, algo que o próprio valoriza.

Recorde-se que Ronaldo não tem sido aposta frequente de Erik ten Hag esta temporada, tendo disputado apenas 781 minutos até ao momento, pouco mais de metade dos minutos somados por De Gea - 1440 -, um dos mais utilizados pelo técnico holandês. No último encontro, diante do Sheriff para a Liga Europa,

De acordo com a obra 'Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two Goats, and the Era That Remade the World's Game' [n.d.r.: tradução: Messi vs. Ronaldo: Uma rivalidade, dois melhores de todos os tempos e a era que recriou o jogo], CR7 mostrou-se, desde logo, muito insatisfeito com Ralf Rangnick, treinador interino dos red devils na segunda metada da temporada 2021/22: "Isto é um desastre", terá dito o avançado a um dirigente durante um evento organizado pela FIFA.marcou o último golo dos red devils.