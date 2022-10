Papa reza pelas mais de 150 vítimas mortais nos festejos de Halloween em Seul

Francisco pediu aos fiéis para rezarem "pelas numerosas pessoas, em particular jovens, que morreram".

O Papa Francisco dirigiu este domingo as suas orações às mais de 150 vítimas mortais, a maioria jovens , que se registaram no sábado, nos festejos de Halloween, em Seul, capital da Coreia do Sul.

Na oração do Angelus, a partir da Praça de São Pedro, Francisco pediu aos fiéis para rezarem "pelas numerosas pessoas, em particular jovens, que morreram ontem [sábado] à noite, consequência trágica" da sobrelotação repentina.

Mais de 150 pessoas morreram no esmagamento que ocorreu durante as festividades do Dia das Bruxas, registando-se também mais de uma centena de feridos.