António Costa apresenta condolências a familiares das vítimas da tragédia em Seul

O primeiro-ministro António Costa endereçou, na manhã deste domingo, as condolências às famílias das vítimas da tragédia de Seul, na Coreia do Sul, que morreram depois de serem esmagadas numa multidão durante as festividades de Halloween.O último balanço dá conta de 153 mortos e pelo menos 82 feridos . As vítimas mortais são na maioria jovens e entre eles estão 22 estrangeiros de 12 nacionalidades diferentes.