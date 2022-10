Um Homem detido durante confrontos entre adeptos do Braga e do Sporting

Detenção foi feita junto à sede da Juve Leo, em Braga, na madrugada deste domingo.

Um homem foi detido, na madrugada deste domingo, na sequência de confrontos entre adeptos do Braga e do Sporting, junto à sede da Juve Leo, em Braga. O detido tinha em posse cocaína suficiente para cerca de 26 doses.Em comunicado, a PSP Braga adianta que a detenção foi realizada "na sequência de confrontos entre adeptos do Sporting Clube de Braga e Sporting Clube de Portugal", tendo sido apreendidas as doses do estupefaciente e "a quantia de 580 euros em dinheiro, por suspeita de ser de proveniência ilícita".