Jovem de 22 anos ferida em colisão entre dois carros em Espinho

Vítima foi levada para o hospital de Gaia.

Uma jovem, de 22 anos, sofreu ferimentos ligeiros, este início de tarde de domingo, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 13h30, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, na rua dos Combatentes, no troço de ligação de Guetim à Idanha.A vítima foi levada, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, para o hospital de Gaia.A PSP de Espinho foi acionada e investiga as causas do acidente.