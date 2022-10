Dez distritos do Norte e Centro sob aviso amarelo por causa da chuva

Distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro em alerta até às 12h.

Dez distritos do Norte e do Centro de Portugal Continental estão esta segunda-feira sob aviso amarelo por causa da chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, estão sob aviso amarelo (o terceiro mais grave) até às 12h00 de segunda-feira os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro, enquanto em Vila Real, Bragança, Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco o aviso estará em vigor até às 09h00.

De acordo com as previsões do IPMA, a depressão Cláudio não deverá afetar Portugal diretamente, mas uma depressão frontal fria a ela associada irá influenciar o estado do tempo no dia de hoje, prevendo-se a ocorrência de períodos de chuva, por vezes forte, nas regiões do Norte e Centro até ao final da manhã.