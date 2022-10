Três barras fechadas à navegação por causa do mau tempo

Ondas podem ultrapassar os dois metros.

As barras de Esposende, Póvoa do Varzim e Vila do Conde estão fechadas esta segunda-feira a toda a navegação, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

As previsões para o estado do mar, hoje, na costa ocidental a norte do Cabo Raso, apontam para ondas de noroeste com 1,5 a dois metros, passando temporariamente a ondas de oeste-sudoeste durante a manhã, e aumentando gradualmente para dois a 2,5 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para a costa ocidental a sul do Cabo Raso o IPMA prevê ondas de oeste-noroeste com 1,5 a dois metros, enquanto na costa sul estão previstas ondas do quadrante sul inferiores a um metro.