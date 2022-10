Lula da Silva diz que país "está de volta" e "não existem dois 'Brasis'"

Presidente eleito garantiu no 1ºdiscurso após vitória que vai governar "215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas aqueles" que votaram na sua candidatura.

O vencedor das eleições presidenciais brasileiras, Lula da Silva, afirmou este domingo que "o Brasil está de volta" e avisou que "não existem dois 'Brasis'", defendendo que o país precisa "de paz e união".

"O mundo sente saudade do Brasil, saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos, e que ao mesmo tempo contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. (...) Hoje, estamos a dizer ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande de mais para ser relegado a esse triste papel de pária no Mundo", declarou, no seu primeiro discurso após a confirmação da sua vitória na segunda volta das eleições presidenciais, contra o atual Presidente, Jair Bolsonaro.

A partir de um de janeiro de 2023, data em que tomará posse como chefe de Estado do Brasil, Lula da Silva afirmou que vai governar "215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas aqueles" que votaram na sua candidatura.