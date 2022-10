Putin felicita Lula e quer "cooperação construtiva"

"Os resultados das eleições confirmaram a sua grande autoridade política", afirmou o Chefe de Estado russo.

O Presidente da Rússia felicitou hoje Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor das eleições presidenciais no Brasil, e defendeu o desenvolvimento de uma "cooperação construtiva", disse o Kremlin.

"Por favor, aceite as minhas sinceras felicitações (...) Os resultados das eleições confirmaram a sua grande autoridade política. Espero que, fazendo esforços conjuntos, asseguremos um maior desenvolvimento da cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas", disse Vladimir Putin, numa mensagem enviada a Lula da Silva, de acordo com a presidência russa.

O candidato do Partido dos Trabalhadores (esquerda) foi eleito Presidente do Brasil, com 50,9%, derrotando Jair Bolsonaro, que obteve 49,1%, depois de contados todos os votos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).