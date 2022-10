Ataques russos em massa deixam Kiev sem eletricidade e água. Veja o vídeo

Ofensiva contra várias cidades da Ucrânia visa instalações civis.

Várias explosões foram ouvidas na capital da Ucrânia, Kiev, ao início da manhã desta segunda-feira e as autoridades ucranianas relatam vários ataques de mísseis russos por todo o país.



Os relatos da agência Reuters e do jornal Washington Post referem ataque a centrais elétricas e infraestruturas de abastecimento de água.

Parte da capital está sem energia e o abastecimento de água também foi afetado, disse o Presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko. O som de múltiplas explosões foi escutado e as sirenes de ataque aéreo voltaram a ser ouvidas na cidade.



O que parece ser uma nova ofensiva de Moscovo contra a Ucrânia acontece depois da sua frota do Mar Negro ter sido atingida por artilharia ucraniana durante o fim de semana. Esta terá sido também a razão para a Rússia ter rompido o acordo que permitia o escoamento de cereais da Ucrânia por via marítima.



A Rússia e a Ucrânia são dos maiores exportadores de alimentos do mundo e um bloqueio russo aos carregamentos de cereais ucranianos causou uma crise alimentar global no início deste ano.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, acusou a Rússia de "em vez de lutar no campo de batalha" lutar "contra civis" ucranianos.