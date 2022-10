Funeral de Gabriel acontece esta terça-feira às 9h30 em Vila Nova de Gaia

O funeral de Gabriel,

o menino de 5 anos mortalmente atropelado, esta sexta-feira, por um carro conduzido pelo autarca José Guilherme Aguiar, em Vila Nova de Gaia, acontece esta terça-feira às 9h30.O velório começa já esta segunda-feira, a partir das 17h00, na igreja de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia.

O menor estaria com a avó no minimercado da esquina entre a Rua José Mariani e a Travessa José Mariani. "De repente, olhei e já não o vi", conta a avó. Gabriel foi colhido - não se sabe exatamente onde - no percurso de 300 metros entre o estabelecimento comercial onde estava com a avó e o local onde o carro parou, num entroncamento.José Guilherme Aguiar não se apercebeu e terá sido alertado por outro condutor e por uma pessoa que por ali passava.