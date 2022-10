Indemnizações por despedimentos coletivos vão custar mais aos patrões

Aumento vai recair sobre os últimos nove anos de trabalho e não apenas sobre o trabalho prestado daqui em diante.





a lei transitória 69/2013, que regula os contratos anteriores e se baseia nos 12 dias. No entanto, "o PS está disponível para aperfeiçoar a redação em sede de especialidade, sendo que haverá necessidade de alterar os 12 previstos na lei 69/2013 para 14 dias", garantiu o deputado do partido.

O aumento compensatório de 12 para 14 dias de salário base por despedimento coletivo, anunciado pelo Governo, vai recair sobre os últimos nove anos de trabalho e não apenas sobre o trabalho prestado daqui em diante, ao contrário do que a Confederação empresarial avançava.De acordo com a imprensa nacional, o aumento de 16,7 no cálculo das compensações será aplicado aos despedimentos coletivos ou por extinção do posto de trabalho."No âmbito do acordo de rendimentos celebrado entre o Governo, confederações patronais e UGT, o grupo parlamentar do PS propõe que a compensação por despedimento passe a corresponder a 14 dias de retribuição-base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade, desde 1 de outubro de 2013 (acima dos atuais 12 dias)", esclareceu o deputado do PS Fernando José ao Jornal de Negócios.A proposta tem repercussão apenas nos contratos assinados após outubro de 2013, não afetando