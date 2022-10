Portugal solta perigoso megatraficante inglês Alex Male por excesso de tempo de prisão

O Supremo Tribunal de Justiça mandou libertar Alex Male, um dos criminosos mais perigosos do Reino Unido e que se encontrava detido em Portugal à espera de ser extraditado. A decisão do Supremo, que deu razão a um pedido de ‘habeas corpus’ (prisão ilegal) apresentado pelo traficante inglês, é do dia 6. Male já se encontra em liberdade e está em parte incerta.Saiba mais no site do Correio da Manhã