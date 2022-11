Recorde de vagas para formação de médicos especialistas

O número de vagas para formação de médicos especialistas no próximo ano é o “maior de sempre”. São 2054 lugares, o que representa um aumento de 6% face ao registado este ano. O anúncio foi feito, ontem, pelo ministro da Saúde, garantindo: “Este mapa de vagas reforça a confiança no SNS [Serviço Nacional de Saúde], porque é o maior número que alguma vez foi aberto.”Conheça a história completa no site do Correio da Manhã