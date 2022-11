Greve de professores por aumentos de 10%

Descontentamento com o Orçamento do Estado para 2023.

A reivindicação de aumentos salariais face à subida do custo de vida leva, esta quarta-feira, a uma greve nacional de professores e educadores, convocada pelas principais estruturas sindicais. Como resultado, alunos sem aulas será a realidade em muitas escolas.