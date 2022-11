Bruna Gomes recebe banho de multidão

Se alguém pensou que a popularidade de Bruna Gomes em Portugal está a baixar, desengane-se. O que se viu no sábado, no UBBO Shopping Resort, em Lisboa, foi a prova cabal de que a vencedora do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) continua a arrastar uma legião de fãs gigantesca. Tanto que até o namorado, Bernardo Sousa, ficou admirado com o banho de multidão com que a youtuber foi brindada na apresentação do seu novo livro ‘Bruna por Bruna’.Conheça a história completa no site do Correio da Manhã