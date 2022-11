Uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas após tiroteios na noite de Halloween

Suspeitos ainda não foram indentifcados.

Uma pessoa morreu e vinte ficaram feridas, esta segunda-feira, na sequência de dois tiroteios na noite de Halloween, nos Estados Unidos.Segundo as autoridades, os ataques foram perpetrados em separado nas cidades de Chicago e Kansas City.Cerca de 100 adolescentes estavam a celebrar o halloween numa casa particular, em Kansas City, quando foram surpreendidos por dois indivíduos desconhecidos que começaram a disparar quando foram convidados a sair da festa.Também em Chicago o cenário foi trágico. 14 pessoas, incluindo duas crianças e um adolescente, ficaram feridas após serem atingidas por disparos provenientes de um veículo em movimento, mas não há, para já, registo de mortes. De acordo com as autoridades, citadas pela Reuters, os atiradores que viajavam numa viatura com vidros fumados terão disparado sobre um grupo de jovens que se encontrava num cruzamento.Os suspeitos ainda não foram indentifcados.