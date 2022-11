Centenas de pessoas juntam-se na igreja de Coimbrões no adeus a Gabriel

O funeral de Gabriel aconteceu durante a manhã desta terça-feira na igreja de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia. O início estava marcado para as 9h30, altura em que familiares e amigos se juntaram no adeus ao menino atropelado esta sexta-feira.

O corpo foi depois transportado pelo carro fúnebre para o cemintério de Santa Marinha, também em Vila Nova de Gaia.

Já durante esta segunda-feira, lavados em lágrimas e ainda em choque com a tragédia, foram vários os familiares e amigos que se deslocaram à Igreja Paroquial de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia, para participar no velório do menino de 5 anos.O menino foi colhido pelo carro conduzido por José Guilherme Aguiar, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, quando estava com a avó junto a uma mercearia, na rua José Mariani, mesmo em frente à casa onde residia com a mãe, a irmã de 7 anos e os avós.