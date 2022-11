Agressor de polícia que está em coma após ter sido espancado liderava gang violento

Rafael Antunes, o homem que espancou um agente da Polícia Municipal de Loures a 14 de outubro no parque de estacionamento da discoteca Lust in Rio, tem hoje 32 anos, mas desde os 18 que está identificado em casos de crimes violentos. Cumpriu já nove anos de cadeia, em cúmulo jurídico, mas foi na ‘Operação Fado’ que se tornou conhecido das autoridades policiais.Conheça a história no site do Correio da Manhã