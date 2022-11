Bolsonaro não admite derrota nas eleições do Brasil mas autoriza transição de poder

Quase 48 horas depois de ter perdido as Presidenciais para Lula da Silva, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, quebrou finalmente o silêncio e falou ontem ao país por pouco mais de dois minutos para garantir que irá “respeitar a Constituição”, embora sem reconhecer explicitamente a vitória do adversário, cujo nome nunca mencionou.Saiba mais no site do Correio da Manhã