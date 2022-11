Forças armadas sul-coreanas afirmam que Coreia do Norte disparou dez mísseis

É a primeira vez que cai um míssil perto das águas territoriais sul-coreanas.

A Coreia do Norte disparou esta quarta-feira pelo menos dez mísseis de vários tipos, incluindo um que caiu "pela primeira vez perto das águas territoriais sul-coreanas", disseram as forças armadas da Coreia do Sul.

"Este lançamento de mísseis norte-coreanos é muito invulgar e inaceitável, pois caiu pela primeira vez perto das águas territoriais sul-coreanas, a sul da linha de fronteira do Norte", desde que a península foi dividida, disse o diretor de operações do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, Kang Shin-chul, aos jornalistas.

Num raro alerta de ataque aéreo, transmitido pela televisão estatal, as autoridades sul-coreanas pediram aos residentes da ilha de Ulleung, ao largo da costa oriental, para se protegerem em abrigos subterrâneos, depois de a Coreia do Norte ter disparado três mísseis balísticos de curto alcance.