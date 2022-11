Alunos sem aulas devido a greve dos professores

Docentes reivindicam aumento salarial de 10%.

Esta quarta-feira realiza-se uma greve nacional dos professores e educadores, que reivindicam um aumento salarial de 10% face à subida do custo de vida. Muitos alunos ficaram sem aulas devido a esta greve, que é acompanhada por uma concentração às 15h00 em frente ao Parlamento.Os docentes mostram-se descontentes com o Orgamento do Estado para 2023 e a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) quer ainda que o aumento de 104 euros dado aos técnicos supeiores pelo Governo seja aplicado também aos professores.