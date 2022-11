Centros de saúde com longas filas de espera em todo o País

Utentes vão de madrugada para a porta dos edifícios para conseguirem marcar uma consulta.

A manhã desta quarta-feira está a ser marcada por longas filas de espera em vários centros de saúde em todo o País. Esta é uma realidade que se regista, sobretudo, no início de cada mês. A falta de médicos é apontada como uma das principais causas.Dezenas de utentes aguardam desde a madrugada para conseguirem marcar, a longo prazo, uma consulta de urgência. No caso do centro de saúde de Algueirão-Mem-Martins, os doentes esperam desde as 5h00 da manhã para conseguirem marcar uma consulta para o mês de novembro, sendo que muitos deles não têm médico de família. No centro de saúde em causa, os utentes queixam-se de falta de informação e de, muitos deles, terem de abandonar o local sem uma única consulta agendada.O centro de saúde de Odivelas regista um cenário muito semelhante. A fila de espera iniciou-se às 4h00 da manhã e apenas por volta das 9h00 é que as senhas começaram a ser distribuídas.Segundo apurou o, a população está insatisfeita com esta realidade.