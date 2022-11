Chefe do SEF aliciado com sexo para emitir vistos condenado a quatro anos de pena suspensa

Outros dois arguidos do processo, um funcionário do SEF e um empresário chinês, foram também condenados.

Um antigo chefe da delegação de Lisboa do Serviço de Estrangeiro e Fronteiras (SEF) José Ramos, de 58 anos, que tinha a responsabilidade de emitir vistos a estrangeiros foi esta quarta-feira condenado, no Campus de Justiça de Lisboa, a quatro anos de pena suspensa por corrupção passiva. Ficou provado que recebia contrapartidas para a emissão de vistos, entre os quais prendas e refeições em restaurantes. Foi ainda condenado por abuso de poder a uma pena de multa.

Os outros dois arguidos do processo, entre os quais um outro funcionário do SEF também foram condenados. António B, de 49 anos, ficou com uma pena de três anos e oito meses. Já o empresário chinês, que o Ministério Público acusava de ser o corruptor, foi condenado a quatro anos e meio, também suspensa na sua execução.

Segundo o MP, o empresário chinês aliciava José a recever favores sexuais de uma mulher de nacionalidade chineses sua conhecida.



A juíza considerou importante os depoimentos de vários inspetores do SEF que trabalhavam com os arguidos e a forma como tinham um atendimento privilegiado.