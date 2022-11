Galinhas apinhadas e a debicar cadáveres em fábrica de fornecedor do Lidl

Empresa está acusada de maus tratos a animais.

resultaram, segundo a Humane League UK, de uma investigação conduzida pela organização não governamental espanhola, Equalia, que se infiltrou num armazém alemão. Após a divulgação das imagens, o



Em Portugal, a associação Abrir de Asas apelam ao Lidl para subscrever o Better Chicken Commitment (BBC) - conjunto de diretrizes e práticas para os produtores animais. A BBC defende técnicas de crescimento mais retardadas, em que os animais tenham mais espaço, luz natural, auditorias externas e técnicas de abate menos dolorosas, de acordo com a informação avançada pelo Público.





View this post on Instagram A post shared by Abrir De Asas (@abrirdeasas)

Um conjunto de imagem captadas, que demonstram as condições chocantes em que vivem as galinhas fornecidas à rede de supermercados alemã, Lidl,fornecedor do Lidl foi acusado de maus tratos aos animais.A associação de defesa animal defende que as imagens foram captadas numa fábrica de produção de um grande fornecedor do Lidl, localizada na Alemanha, no verão de 2022, e retratam pintainhos deitados de costas, com dificuldade em levantarem-se ou caminharem, devido ao crescimento significativo dos músculos das coxas e do peito, o que faz com que os órgãos e ossos dos animais não consigam suportar o peso, segundo informação divulgada pelo Público.A associação britânica de direitos dos animais partilhou uma série de imagens que demonstram um armazém sobre lotado de galinhas. Segundo o jornal Público, a associação defende que "em circunstâncias normais, as galinhas passam metade do dia a circular em pequenos grupos à procura de comida. Apinhadas às centenas, como aqui se vê, sofrem de stress permanente e de tédio agonizante". Adicionalmente, os animais encontram-se em condições sanitárias deploráveis, onde existem galinhas a debicar o cadáver de outra, um trabalhador a urinar no galinheiro e os animais mais debilitados a serem mortos pelos funcionários.O Lidl de Portugal manifestou-se e condena os abusos e a crueldade contra os animais. A empresa adicionou que os fornecedores de frango têm certificação Welfair, que garante ao consumidores que os animais viveram e foram abatidos em condições responsáveis de bem-estar.