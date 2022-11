Rússia pede calma na península coreana após disparos de mísseis norte-coreanos

"Consideramos que todas as partes neste conflito devem evitar quaisquer passos que possam provocar um aumento da tensão" referiu o porta-voz do Kremlin.

A Rússia apelou esta quarta-feira a todas as partes envolvidas no conflito coreano para se acalmarem, depois de a Coreia do Norte ter disparado mais de duas dezenas de mísseis que causaram preocupação na Coreia do Sul.

"Consideramos que todas as partes neste conflito devem evitar quaisquer passos que possam provocar um aumento da tensão", disse o porta-voz do Kremlin (Presidência), Dmitri Peskov, citado pela agência espanhola EFE.

Peskov disse que a "situação na península já é suficientemente tensa" e insistiu que todos devem permanecer calmos.