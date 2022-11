Pelo menos 14 migrantes morreram em naufrágios no mar Egeu

Mais de 50 pessoas foram dadas como desaparecidas.

Pelo menos 14 migrantes morreram em dois naufrágios entre a segunda-feira e terça-feira no mar Egeu, próximo da Grécia, enquanto mais de 50 pessoas foram dadas como desaparecidas, declarou esta quarta-feira a guarda costeira grega.

"Treze corpos foram recuperados por barcos de patrulha da polícia portuária ao largo da ilha de Eubeia", onde um veleiro afundou na madrugada de terça-feira com 68 pessoas a bordo, dez das quais foram resgatadas, disse à agência de notícias AFP um porta-voz da guarda costeira grega.

Além disso, o naufrágio de um barco insuflável na ilha de Samos, no leste do mar Egeu, na noite de segunda-feira deixou um morto e sete desaparecidos, segundo as declarações de cinco sobreviventes, sublinhou ainda a guarda costeira grega.