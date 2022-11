Votação decorreu online para eleger os melhores museus e atrações a nível mundial.

O Museu FC Porto, em conjunto com o Estádio do Dragão, foi esta quarta-feira designado como Melhor Atração Internacional nos Remarkable Venue Awards, atribuídos por uma plataforma 'online' de bilhética dos Países Baixos, depois de já terem vencido em Portugal.

"Esta distinção internacional resulta de votação online aberta ao público de todo o Mundo e junta-se ao prémio Melhor Atração de Portugal, atribuído em setembro, com base em avaliações de visitantes Tour FC Porto (Museu + Estádio)", refere a assessoria de comunicação do Museu FC Porto em comunicado.

Mafalda Magalhães, diretora do Museu FC Porto, afirmou que o prémio vai trazer mais responsabilidade ao "projeto do Museu FC Porto, à marca FC Porto, à cidade do Porto e à Região Norte de Portugal".

"É consequência de uma escolha do público que nos visitou e viveu o Tour FC Porto, uma das principais atrações na cidade. O Museu FC Porto é o primeiro museu membro afiliado da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas e, com o Estádio do Dragão, constitui uma das grandes referências turísticas internacionais da cidade do Porto, que tem no FC Porto a sua maior marca", afirmou.

A participação na corrida aos prémios globais era exclusiva aos vencedores das distinções entregues nas fases nacionais, que decorreram em Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Países Baixos, Alemanha, Estados Unidos da América e Emirados Árabes Unidos.