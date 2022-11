Greve dos professores deixa milhares de alunos sem aulas

João Costa admitiu no Parlamento que "todos estamos solidários com quem reclama melhores condições de trabalho".

A greve de professores de ontem contra o orçamento da Educação teve uma adesão de cerca de 80%, tendo atingido mesmo valores superiores no caso das escolas de 1º ciclo, segundo dados da Federação Nacional de Professores (Fenprof).