‘La Traviata’ de Verdi vai estar nos palcos nacionais

Com o aproximar do final do ano e dos seus tradicionais festejos, começa a época dos clássicos. ‘La Traviata’, de Giuseppe Verdi, é o primeiro: vai estar em cena, esta sexta-feira, no Centro de Artes de Águeda (21h30), sábado, no Casino Estoril (21h00), e domingo, no Coliseu dos Recreios (19h00), em Lisboa, pela mão da companhia internacional Materlírica.Saiba mais no site do Correio da Manhã