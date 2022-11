Agressor de marido de Nancy Pelosi estava numa "missão suicida"

Homem referiu que planeava atacar mais políticos.

O homem que invadiu a casa de Nancy Pelosi e agrediu o seu marido com um martelo estava numa "missão suicida" e planeava atacar mais políticos, revelou esta quarta-feira a polícia norte-americana.David DePape, de 42 anos, admitiu que pretendia tomar a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA como refém e torturá-la até ela "dizer a verdade". Tinha ainda uma lista com os nomes de outros políticos locais e federais que pretendia atacar. A líder democrata não estava em casa na altura do ataque.Na madrugada da passada sexta-feira, o agressor invadiu a casa do casal em São Francisco, no estado norte-americano da Califórnia, com uma corda, um par de luvas e fita adesiva, de acordo com o Departamento de Justiça.