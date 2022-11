Antigo primeiro ministro do Paquistão baleado durante marcha de protesto que exigia eleições antecipadas

Imran Khan foi alvejado numa aparente tentativa de assassinato.

O ex primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, foi baleado na perna e ferido na canela, esta quinta-feira, durante uma marcha de protesto na cidade de Lahore, no Paquistão.Acredita-se que pode ter sido uma tentativa de assassinato. O incidente ocorreu quando a sua coluna de protesto antigovernamental foi atacado no leste do país.Membros do partido PTI - do qual Khan é líder - revelam que mais quatro pessoas ficaram feridas, mas não existem registos de mortes, segundo a informação partilhada pela BBC News.O atual primeiro-ministro do Paquistão condena o disparo que ocorreu durante o comício de Imran Khan. Foi solicitado um relatório acerca do incidente ao ministro do Interior. O presidente do país também condena o sucedido.O ministro da Informação divulgou que o suspeito está sob a custódia da polícia da província de Punjab.Imran Khan, de 70 anos, encontrava-se a liderar a marcha que exigia eleições antecipadas.