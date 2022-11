Homem preso por matar ladrão com pau em Alhos Vedros

Vítima sofreu um traumatismo craniano e hemorragia cerebral.

o arguido está em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica.

O Ministério Público (MP) apresentou a primeiro interrogatório judicial, esta quarta-feira, um homem suspeito de homicídio em Alhos Vedros, na Moita.Tudo começou este domingo, quando o homem verificou que lhe faltavam vários bens no interior da sua residência e apresentou queixa à Guarda Nacional Republicana (GNR).Já na madrugada desta segunda-feira, o homem dirigiu-se para o exterior da sua casa e viu um indivíduo a transportar alguns bens que facilmente reconheceu como sendo seus. Pegou num pau e abordou o ladrão, que lhe virou as costas e continuou a andar. Foi nesse momento que o homem lhe deu uma pancada na cabeça, deixando a vítima inanimada, segundo o comunicado do MP.No seguimento da pancada, o ladrão sofreu um traumatismo craniano e hemorragia cerebral que lhe provocou, posteriormente, a morte.Após o interrogatório judicial,