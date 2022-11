Camião cisterna choca com avião em Luanda

Airbus alugado à portuguesa Hi Fly atingido no motor na pista do aeroporto da capital de Angola.

Um camião de abastecimento de combustível chocou contra um avião da Hi Fly, ao serviço da TAAG, na pista do aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda, Angola. A cisterna da Sonangol atingiu, na noite desta quarta-feira, um dos motores do Airbus A340-313 que a transportadora aérea angolana alugou à empresa de aviação portuguesa para reforço das ligações entre Luanda e Lisboa.

Testemunhas do incidente garantem que, na zona do choque, a iluminação era bastante deficiente. Na sequência do embate, o voo DT650 da TAAG, com destino à capital portuguesa, foi cancelado. A TAAG recolocou, com atraso, os passageiros num Boeing com destino a Portugal.

Em Junho, a TAAG anunciou a assinatura de um acordo com a companhia aérea HiFly, para "leasing" de um aparelho para a rota Luanda-Lisboa-Luanda. Segundo a TAAG, a aeronave foi contratada à HiFly em regime de "wet lease", o que implica além da aeronave, tripulação completa, garantia de manutenção e seguro do avião.