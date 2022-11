Alemanha e Israel indignados com saudação nazi feita por apoiantes de Bolsonaro

A Alemanha, Israel e o Museu do Holocausto, entre outros, emitiram comunicados externando indignação e revolta pelas saudações nazis feitas por apoiantes do Presidente Brasileiro, Jair Bolsonaro, durante as manifestações desta quarta-feira em que foi pedida uma intervenção militar para perpetuar o actual chefe de Estado no poder e impedir a tomada de posse em Janeiro do presidente eleito, Lula da Silva.

Os gestos foram considerados "chocantes" e "crimes contra a democracia".

A Alemanha, Israel e o Museu do Holocausto, entre outros, emitiram comunicados externando indignação e revolta pelas saudações nazis feitas por apoiantes do Presidente Brasileiro, Jair Bolsonaro, durante as manifestações desta quarta-feira em que foi pedida uma intervenção militar para perpetuar o actual chefe de Estado no poder e impedir a tomada de posse em Janeiro do presidente eleito, Lula da Silva.Os gestos foram considerados "chocantes" e "crimes contra a democracia"."Rejeitamos qualquer forma de referência nazista, no Brasil ou em geral. Estamos preocupados com esse fenômeno aqui (no Brasil) e contamos com as autoridades competentes para que tomem as providências necessárias para acabar com esse tipo de actos ultrajantes."-Disse a Embaixada de Israel em Brasília em comunicado, mostrando a sua revolta e indignação e esperando que as autoridades brasileiras façam alguma coisa.A Embaixada Da Alemanha no Brasil também se posicionou de forma indignada. O embaixador, Heiko Thoms, lembrou que a apologia ao nazismo afronta a democracia e é crime em todo o território brasileiro."O uso de símbolos nazistas e fascistas por "manifestantes", claramente de extrema-direita, é profundamente chocante. Apologia ao nazismo é crime.Não se trata de liberdade de expressão, mas de um ataque à democracia e ao estado de direito no Brasil."-Escreveu Thoms, numa crítica também a Jair Bolsonaro.O presidente costuma dizer que os crimes praticados por seguidores seus estão a coberto da liberdade de expressão, e quarta-feira, num vídeo em que pediu a camionistas que bloqueiam estradas desde domingo para as desobstruírem, elogiou as outras manifestações promovidas à porta de quartéis pedindo às Forças Armadas para tomarem o poder, dizendo que faz parte do jogo da democracia, mesmo estando a pedir o fim dela.Além das duas representações diplomáticas, grupos judaicos e outras entidades no Brasil e no mundo emitiram comunicados repudiando o gesto dos seguidores de Bolsonaro.O Museu do Holocausto lamentou o ocorrido e afirmou que "a estética e o contexto social e histórico deveriam ser suficientes para que não precisássemos nos deparar com cenas ofensivas como esta", enquanto o grupo Judeus Pela Democracia alertou os bolsonaristas envolvidos nos actos, "Bolsonaristas, se vocês não são nazistas, estão a lutar ao lado deles".