Homem detido por furto a padaria em São João da Madeira

Um homem, de 25 anos foi detido, esta quarte-feira, pela PSP de São João da Madeira pela suspeita do crime de furto a uma padaria.

O suspeito foi interceptado pela autoridade quando estava a assaltar um estabelecimento comercial. Após ser alertada, cerca das 23h30, para um furto que estava a decorrer, a PSP mobilizou um carro patrulha para o local.

O homem, quando se apercebeu da presença da PSP, tentou escapar pela janela que tinha usado para entrar dentro da loja. Ainda assim, os agentes, com o apoio do guarda nocturno da cidade, conseguiram perseguir e deter o assaltante.O suspeito, quando foi detido, estava ferido numa mão e na cabeça. Foi, por isso, accionada uma ambulância dos Bombeiros de São João da Madeira.O detido foi assistido no local e não foi necessário ser transportado para uma unidade hospitalar.O homem foi notificado, pela PSP, para se apresentar ao tribunal de São João da Madeira para conhecer as medidas de coacção.