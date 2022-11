Motociclista morre em colisão com carro na EN 125 em Almancil

Um homem de 51 anos morreu, esta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre uma moto e um jipe, em Almancil, Loulé.

A vítima mortal foi o motociclista. O óbito foi declarado no local por elementos da VMER.

O alerta foi dado às 15h57 para uma colisão na nacional 125.No local estiveram 16 operacionais, apoiados por oito viaturas dos Bombeiros Voluntários de Loulé, a GNR, INEM e a concessionária da via - Rotas do Algarve.Devido ao acidente a via foi cortada e o trânsito continua condicionado.A GNR está a investigar as causas do acidente.