Sporting de Braga vence Malmö mas acaba relegado para a Liga Conferência Europa

Equipa portuguesa vai disputar o 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa.

O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira os suecos do Malmö por 2-1, na sexta e última jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, mas acabou em terceiro na 'poule' e relegado para a Liga Conferência Europa.

Em Braga, a equipa lusa adiantou-se no marcador com um golo de Ricardo Horta, aos 36 minutos, e ampliou a vantagem por Álvaro Djaló, aos 55, com os suecos a reduzirem por Sejdiu, aos 77.





Apesar da vitória, o Sporting de Braga acabou o grupo em terceiro, uma vez que os alemães do Union Berlim venceram na visita aos vencedores do agrupamento, os belgas do Union Saint-Gilloise, por 1-0, e asseguraram o segundo lugar, com a equipa portuguesa a disputar agora o 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa.