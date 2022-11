Bloqueios das estradas caem após apelo de Bolsonaro

Respondendo aos apelos de aliados, governadores estaduais e outras autoridades, o Presidente brasileiro Jair Bolsonaro publicou quarta-feira à noite um vídeo nas redes sociais a pedir a desobstrução das estradas bloqueadas desde domingo pelos seus apoiantes revoltados com a eleição de Lula da Silva como novo Presidente do Brasil.Saiba mais no site do Correio da Manhã.