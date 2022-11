Coreia do Norte lança míssil intercontinental

A Coreia do Norte disparou esta quinta-feira um míssil balístico intercontinental na direção do Japão, numa nova violação clara das resoluções das Nações Unidas. O lançamento surge um dia depois de o regime comunista ter disparado mais de duas dezenas de mísseis, um dos quais atravessou a fronteira marítima entre as duas Coreias, elevando ainda mais a tensão entre os dois países que permanecem formalmente em guerra desde 1953.Saiba mais no site do Correio da Manhã