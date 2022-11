Encontradas partes de corpo de mulher que podem pertencer a emigrante portuguesa

A polícia alemã limitou-se, até agora, a dar conta da descoberta de partes de um corpo, que poderão pertencer a Diana Santos, a emigrante portuguesa assassinada e desmembrada e decapitada em França, junto à fronteira do Luxemburgo, onde residia. Mas o jornal local onde ocorreu o achado macabro, na cidade alemã de Temmels, levanta a ponta do véu. Trata-se de uma cabeça e parte das pernas, de mulher, o que aumenta as hipóteses de serem de Diana Santos. Segundo o News TR será, contudo, necessário esperar pelos resultados dos testes de ADN para confirmar as suspeitas, o que explica a prudência das autoridades alemãs.Saiba mais no site do Correio da Manhã